IZVADILI BUBREGE STOTINAMA PAKISTANACA! Policija uhapsila bandu trgovaca ljudskim organima, bogatim kupcima tražili po 34.000 dolara

Policija u istočnom Pakistanu razbila je kriminalni lanac koji se bavio ilegalnim vađenjem organa, uhapsivši osam ljudi. Oni su osumnjuičeni da su hirurški uklanjali bubrege stotinama pacijenata i prodavali ih bogatim ljudima kojima je potrebna transplantacija, saopštili su pakistanski državni organi.

Navodni vođa bande, identifikovan kao „Dr Favad“, optužen je da je izveo 328 operacija uklanjanja bubrega i prodavao ih klijentima za do 10 miliona pakistanskih rupija (34.000 dolara), rekao je Mohsin Nakvi, glavni pakistanski ministar provincije Pendžab, prenosi CNN.

Favadu je u operacijama navodno pomagao neimenovani automehaničar koji je davao anesteziju, rekao je Nakvi.

Ministar je dodao da je banda mamila pacijente iz bolnica i privatno izvodila operacije u regionu Taksila i u Кašmiru.

- Mogli su to da urade u Кašmiru jer ne postoji zakon o transplantaciji bubrega, pa im je tamo bilo lakše da izvode operacije - rekao je Nakvi.

Prema rečima ministra, do sada su potvrđena tri smrtna slučaja, ali istraga je još u toku.

Favad je ranije hapšen pet puta, ali je svaki put pušten i mogao je da nastavi da ilegalno operiše, rekao je Nakvi.

Neki od pacijenata čiji su organi izvađeni nisu znali da im je uklonjen bubreg, dodao je on.

Policija je provela skoro dva meseca istražujući slučaj nakon što se javio čovek koji je rekao da ga je jedan od navodnih članova bande ubedio da se leči privatno.

