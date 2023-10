PRVI SNIMCI UŽASA U VENECIJI! Autobus gori nakon pada sa nadvožnjaka, ljudi vrište od nemoći, među poginulima i deca (FOTO+VIDEO)

Više od 20 ljudi poginulo je u kad je autobus sleteo sa puta i pao na prugu nadomak Venecije.

Autobus je pao sa nadvožnjaka nakon čega se zapalio. Lokalni mediji navode da među poginulima ima i dece koja su nastradala u buktinji.

BREAKING: Bus hits guardrail and plunges off overpass in Venice, Italy, killing at least 20 people pic.twitter.com/fyKs6fJt9S