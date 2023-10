UBIJENO VIŠE OSOBA U MASAČUSETSU: Nekoliko ljudi ranjeno, policija savetuje građane da ne izlaze na ulicu (VIDEO)

Više osoba je ranjeno u masovnoj pucnjavi u Masačusetsu. Pucnjava se dogodila u mestu Holjok na raskrsnici ulica Maple i Sargeant oko 13 sati po lokalnom vremenu.

- Možemo da potvrdimo da ima više žrtava i da je ovo aktivna istraga koja je u toku. Molimo vas da izbegavate ovu oblast, obezbedićemo još jedno ažuriranje danas popodne - objavila je policija na Fejsbuku.

Vlasti još nisu objavile tačan broj žrtava.

Holjok se nalazi oko 145 kilometara od Bostona.

BREAKING: Mass Shooting reported in Downtown Holyoke, Massachusetts.



- Multiple individuals were shot at around 1PM ET in the downtown area.



- The shooting took place at the intersection of Maple and Sargeant streets



- “We can confirm that there are multiple victims and this… pic.twitter.com/vI2D14KYu8