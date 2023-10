VETAR DUVA DO 250 KM/H! Tajfun pogodio Tajvan, 190 ljudi povređeno: Milioni izostali s posla i nastave

Tajfun je bio četvrte kategorije s vetrovima do 252 km na sat, ali oslabio je dok je prešao u Tajvanski tesnac i kreće se prema kineskoj pokrajini Guangdung

Tajfun Koinu pogodio je južni Tajvan danas, pri čemu je povređeno 190 ljudi i prouzrokovana je šteta, ali nema poginulih, a zbog kiše i jakih vetrova milioni ljudi u nizu gradova izostali su s posla i nastave.

Koinu, što na japanskom znači "štene", izazvao je odrone na tajvanskom poluostrvu Hengčunu. Tajfun je bio četvrte kategorije s vetrovima do 252 km na sat, ali oslabio je dok je prešao u Tajvanski tesnac i kreće se prema kineskoj pokrajini Guangdung, prema agenciji za rizike od tropskih oluja.

Najviše je kiše palo u planinskim retko naseljenim delovima okruga Pingtung na jugu i okruzima Taitung i Hualien na istočnoj obali, ali tajfun je pogodio i veliki južni lučki grad Kaohsjung.

Većina gradova i okruga proglasila je dan obustave posla i nastave, a glavni grad Tajpej, sedište finansijskih tržišta, nije bio pogođen i normalno radi.

Proizvođač čipova TSMC rekao je da njegove fabrike takođe rade normalno, prenosi Hina.

Tajfun je u četvrtak kasno ujutro po lokalnom vremenu zahvatio Tajvanski tesnac, a predviđa se da će jaka kiša potrajati do petka, uglavnom na jugu i istoku ostrva.

Tajvanska vatrogasna služba izvestila je da je 190 ljudi povređeno, ali da nema smrtnih slučajeva.

Međutim, veća je šteta zabeležena na ostrvu Orčidu kod obale Taitunga u Tihom okeanu, gde živi oko 5.000 ljudi, a fotografije na društvenim mrežama prikazuju automobile oduvane sa ulica i ribarske brodove potopljene u luci.

Dva glavna tajvanska domaća avionska prevoznika UNI Air i Mandarin Airlines otkazali su većinu svojih letova za četvrtak, dok su trajekti za udaljena ostrva takođe zaustavljeni.

Otkazano je ukupno 46 međunarodnih letova, saopštilo je ministarstvo saobraćaja, ali brza železnica koja povezuje severni i južni Tajvan nije pogođena.

