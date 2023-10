PROGLAŠEN DOBITNIK NOBELOVE NAGRADE ZA KNJIŽEVNOST: Evo ko je sve bio u konkurenciji pored Jun Fosea

Dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2023. godinu je norveški pisac Jun Fose.

Odluku je donela Švedska akademija, grupa od 18 ljudi koju čine švedski pisci, lingvisti, književnici, istoričari i istaknuti pravnik.

Glavni favoriti za Nobelovu nagradu za književnost ove godine su bili kineska spisateljica Can Sjue, a na kladionicama su se našli i australijski pisac Džerald Marnejn, Mađar Laslo Krasnohorkai, rumunski književnik Mirčea Kartaresku i kenijski autor Ngugi va Tiongo.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl