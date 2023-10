RADILA JOJ JE NEZAMISLIVE STVARI! Osuđena na 75 godina robije zbog sadističkog mučenja podstanarke

Zlostavljanja žena je u trenutku kada su je pronašli očuh i policija imala samo 30 kilograma, ni majka nije mogla da je prepozna

Žena iz okruga Kolin će provesti narednih 75 godina iza rešetaka zbog sadističke torture druge mlade žene koja je živela u njenom domu, javlja "Fox 4".

Simon Valdez-Džankin (27), koja još ima ožiljke od opekotina na rukama, svedočila je protiv svog zlostavljača, 37-godišnje Ališije Kalderon.

"Bila je prijateljica sa Ališijom pre nego što se bilo šta od ovoga dogodilo", rekla je Fara Džankin, majka žrtve.

Godine 2019, Valdez-Džankin je mislila da se useljava u prikolicu Kalderonove u Vajliju u Teksasu da čisti i brine o njenoj deci i starijoj ženi sa invaliditetom u zamenu za besplatnu kiriju.

Njeni roditelji kažu da je tada komunikacija narušena.

"Pretpostavljam da sam samo mislila da ona nekako živi svoj život", rekla je njena majka.

Više od dve godine, međutim, Kalderonova je kontrolisala Valdez-Džankinsovu "nezamislivom torturom".

Žestoko je opekla njene ruke, grudi i leđa, tako što ju je polila loncem ključale vode.

Oduzela joj je hranu, zatvorila je u boks za pse i prekinula joj komunikaciju sa spoljnim svetom.

"To je gnusno. Ne mislite da se ovakve stvari mogu desiti", rekla je njena majka kroz suze.

Valdez-Džankin je 1. februara 2022. dohvatila telefon i poslala očuhu poruku da je zaključana u sobi i da joj je potrebna pomoć.

To je bilo prvi put za dve godine da je razgovarala sa roditeljima.

Njen očuh je otišao do prikolice sa policajcima koji su morali da uklone naslagano kamenje sa vrata kako bi je oslobodili.

Imala je 30 kilograma, glava joj je bila obrijana i imala je opekotine drugog i trećeg stepena.

"U početku je nisam prepoznao", rekao je Džarod Kenon, njen očuh. "Sve što je htela da uradi bilo je da pobegne."

"Trebalo mi je oko nedelju i po dana pre nego što sam zaista uspela da registrujem da je to moja ćerka", rekla je njena majka.

On @FOX4 News at 9/10… Simone Valdez-Junkin — a victim of “sadistic torture” — was burned with boiling water, starved and at times held inside a dog cage in Collin County. Now — after her abuser was sentenced to 75 years in prison, she’s speaking publicly for the first time. pic.twitter.com/V23nhcqJxj

"Bila je samo koža. Bukvalno koža koja joj visi sa kostiju", dodala je.

Simon je nedelje provela u bolnici oporavljajući se od povreda, kao i zbog opekotina koje su zahtevale više operacija.

Tokom izricanja kazne, tužioci su otkrili da je Kalderonova ukrala gotovo 80.000 dolara od starije žene s invaliditetom o kojoj se starala.

Novac je išao za tetovaže, felne i iznajmljivanje za žurke.

Tužioci kažu da je njen suprug Džozef Kalderon bio umešan.

Optužen je za eksploataciju i zlostavljanje starijih osoba.

On je na kauciji i čeka suđenje. "Fox 4" je pokušao da stupi u kontakt s njim u utorak u prilikoci u kojoj živi, ali je ekipa te televizije zamoljena da ode.

"Nemamo komentara. Odlazite. Ovo je privatno vlasništvo. Hvala", rekao je glas iznutra.

"Oni su strašni ljudi", rekao je komšija Sol Ernandez, koji kaže da je povremeno viđao Valdez-Džankin, ali da nije znao kakvo je zlostavljanje trpela.

"Da, uvek bi bila prljava. Ne bi je tuširali, uvek bi bila prljava", rekao je on.

Njena majka, pak, ne može sebi da oprosti što se ovo desilo.

"Nisam bila tu za nju i mrzim to", rekla je majka.

On @FOX4 News at 9/10…



A woman in Collin County was tortured for more than two years inside a trailer. Burned, deprived of food — and locked in a dog crate. Simone Valdez-Junkin weighed 68 pounds when she was found. Now, her abuser is sentenced to 75 years in prison. pic.twitter.com/GhFb8vwvDr