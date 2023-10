2024. ĆE BITI JOŠ GORA! Alarmantno upozorenje klimatologa: Ova godina je bila paklena

Globalna temperatura zabeležila je u septembru rekordan skok i to s ogromnom razlikom u odnosu na prethodni najtopliji septembar, zbog čega su naučnici opisali porast kao "apsolutno nenormalan“.

Najvreliji septembar dolazi nakon najvrelijih avgusta i jula, koji takođe drži titulu najtoplijeg meseca od kada se beleže temperature. Visoke temperature dovele su do ekstremnih toplotnih talasa i požara širom sveta. Ovogodišnji septembar je nadmašio rekord za 0,5 stepeni Celzijusa, što je najveći do sada zabeleženi skok. Septembar 2023. godine je oko 1,8 stepeni Celzijusa topliji nego tokom predindustrijskog perioda.

Podaci evropskih i japanskih naučnika potvrđuju ove tvrdnje. Ekstremne vrućine su rezultat nastavka emitovanja velikih nivoa ugljen-dioksida u atmosferu zajedno sa smenom najvećeg planetarnog klimatskog fenomena El Ninja. Prethodne tri godine uslove iznad Tihog okeana karakterisala je La Ninja, koja snižava globalne temperature.

The first global temperature data is in for the full month of September. This month was, in my professional opinion as a climate scientist – absolutely gobsmackingly bananas. JRA-55 beat the prior monthly record by over 0.5C, and was around 1.8C warmer than preindutrial levels. pic.twitter.com/mgg3rcR2xZ