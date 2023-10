Bebu ujeo pas, majka vrištala od nemoći, a vlasnik hteo da pobegne: Horor ispred poznatog hotela

Na video-snimku se vidi kako majka drži svoje dete nakon ujeda psa za natkolenicu

Jednogodišnjeg dečaka pas je ujeo za natkolenicu nakon što se otrgao iz ruku svog vlasnika ispred hotela Hilton u Griniču u Velikoj Britaniji.

Na video-snimku se vidi kako majka drži svoje dete nakon ujeda. Naime, kako se navodi, muškarac (29) uhapšen je zbog toga što nije držao svog psa pod kontrolom nakon što je ujeo dečaka.

"Čuo sam vrisak i odjednom se stvorilo mnogo prolaznika ispred hotela. Osoblje hotela Hilton je brzo reagovalo i pružilo je bebi prvu pomoć", rekao je svedok koji je napravio video-snimak.

On je takođe dodao da je vlasnik psa hteo da ode sa lica mesta i ostavi broj telefona, ali da se policija stvorila jako brzo na mestu nesreće.

