UHVAĆEN ALIGATOR OD 3 METRA! Pravi šok usledio kad je lovac otvorio njegovu ČELJUST: Nikad ovako nešto nisam video (FOTO)

Krajem septembra, lovac na aligatore u Južnoj Karolini uhvatio je primerak od tri metra, a potom se pohvalio na Fejsbuku.

Ipak, pažnju nije privukla dužina predatora, već ono što je pronađeno zaglavljeno u njegovim smrtonosnim čeljustima.

“Ovo je bio zalogaj”, napisao je lovac, prikazuju fotografiju donje čeljusti grdosije.

U njima vidimo rogove belorepog jelena s kojim se aligator očigledno namučio tokom života.

“Verujemo da su rogovi bili u čeljustima šest ili nešto manje meseci. Ostali su zaglavljeni dok je žvakao svoj plen”, objasnio je čovek.

On dodaje da je video mnogo čudnih stvari u prirodi, ali nikada ovako nešto, prenosi Yahoo News.

South Carolina Hunters Bag 11-Foot Gator with Deer Antler Stuck in Its Mouth https://t.co/Z7qyhQ82sR