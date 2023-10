JEZIVI SNIMAK IZ TEL AVIVA! Zbog velike ofanzive Hamasa ekonomski centar se pretvorio u GRAD DUHOVA (VIDEO)

Nakon velikog napada Hamasa na Izrael grad Tel Aviv, ekonomski centar jevrejske države, gotovo je u potpunosti pust.

Na ulicama nema ljudi zbog opasnosti od raketa koje Hamas ispaljuje na Izrael.

Podsećamo, pripadnici palestinskog Hamasa iz pojasa Gaze ubacili su se danas na jug Izraela i ispalili hiljade raketa u tu zemlju.

Izraelska vojska je proglasila ratno stanje i počela operaciju "Gvozdeni mačevi", napadima na cijeve u Gazi.

Beautiful & cosmopolitan Tel Aviv 🇮🇱 is a ghost town following the attacks by terrorists linked to Iran 🇮🇷 & Russia 🇷🇺. pic.twitter.com/jXH51uZkhw