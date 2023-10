HAMAS NAPAO I SA MORA I IZ VAZDUHA! Čamac juri kroz vodu - Usledila kiša metaka i VELIKA EKSPLOZIJA (VIDEO)

Borci palestinskog pokreta Hamas rano jutros napali su Izrael, nakon raketnog baraža.

Pripadnici Hamasa su udarili na jevrejsku državu sa kopna, ali i vazduha, motorizovanim paraglajderima.

Udari su stigli i sa mora.

Video showing many Palestinian militants being killed by Israeli navy fire as they attempt to infiltrate Israel on boats pic.twitter.com/gRTQ0xMvg9