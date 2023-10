'ISPOVEST UBICE SREĆNOG LICA' - Kamiondžija SEJAO SMRT u šest država! Detaljno opisao ZLOČIN (FOTO)

Američki kamiondžija i serijski ubica Kit Hanter Džesperson ubio je najmanje osam žena širom Sjedinjenih Država tokom devedesetih, i slao je vlastima pisma kojima je priznao ubistvo, a potpisivao se smajlijima.

Ali identitet njegove poslednje poznate žrtve ostao je misterija tri decenije.

Vlasti Floride su je ove nedelje identifikovale kao Suzan Kjelenberg, koja je imala 34 godine kada je ubijena u Džespersonovom divljanju.

Šetači su pronašli njene ostatke duž autoputa 10 u septembru 1994. godine, rekao je šerif Erik Aden iz okruga Okaloosa na Floridi.

Džesperson, koji je zbog svojih pisama nazvan "Ubica srećnog lica", priznao je da je ubio ženu po imenu "Suzan" ili "Suzet" nakon svog hapšenja u to vreme, ali njen identitet je decenijama bio nepoznat, rekao je Aden.

Od osam žena koje je priznao da je ubio, ona je do sada bila jedina neidentifikovana osoba, rekli su iz kancelarije šerifa.

Combined efforts of FDLE and the Okaloosa County Sheriff’s Office solved a cold case murder from 1994. Pensacola Special Agent Mark Zagar reopened an FDLE cold case in April of this year when advanced DNA testing identified Suzanne Kjellenberg as the victim in the 1994 killing. pic.twitter.com/cefqlJ7o35

Serijski ubica je detaljno opisao poslednje trenutke žrtve

Džesperson je dobio nadimak "Ubica srećnog lica" nakon što je poslao priznanja novinarima i policijskim upravama širom zemlje kako bi stekao reputaciju.

Ubijao je u šest država: Kaliforniji, Nebraski, Vajomingu, Oregonu, Vašingtonu i Floridi. On je uhapšen sredinom 1990-ih i služi sedam doživotnih kazni u zatvoru države Oregon, rekao je Aden.

U nedavnom zatvorskom razgovoru sa policijom, ispričao je istražiteljima kako je sreo Kjelenbergovu na odmorištu za kamiondžije u blizini Tampe i kako su zajedno otputovali do sledećeg parkinga. Parkirao je pored čuvara i prišao žrtvi dok je spavala u kamionu, rekao je Aden na konferenciji za novinare ranije ove nedelje.

Rekao je istražiteljima da je počela da vrišti. Nije smeo da ima neovlašćene osobe u svom kamionu i nije želeo da skrene pažnju čuvara, pa je stavio pesnicu na njen vrat i plastične vezice oko njenog grla, rekao je Aden.

Istražitelji su posetili ubicu u zatvoru prošlog meseca na godišnjicu kada je njeno telo pronađeno pre 29 godina i nagovorili ga da otkrije identitet, rekao je Aden.

