NOVI RAKETNI NAPAD HAMASA NA IZRAEL - Ispaljeno 150 raketa na Tel Aviv (VIDEO)

Oružano krilo militantne grupe Hamas saopštilo je danas da je ispalilo 150 raketa na Tel Aviv, javlja Rojters.

Napad, operacija "Potop Al Aksa", kako ga je nazvao Hamas, usledio je jedan dan posle 50. godišnjice Jom Kipurskog rata koji je počeo, takođe, iznenadnim napadom Egipta i Sirije na teritoriju koju je Izrael osvojio u kratkom sukobu 1967. godine.

🇵🇸🇮🇱 Rockets continue to be launched from within the Gaza strip pic.twitter.com/M2ovmP5yVH