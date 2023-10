LJUDI LEŽE NA PISTI, DOK SIRENE NAJAVLJUJU NOVI NAPAD - Potresni snimci sa aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu (VIDEO)

Potresni snimci zabeleženi su uoči napada na Izrael, prilikom čega su mnogi putnici ostali zarobljeni na aerodromima u većim gradovima, dok se na nebu smenjuju rakete.

Jedna takva scena zabeležena je na aerodromu "Ben Gurion" u Tel Avivu, gde su putnici primorani da se sakriju od eventualnih napada tako što leže na pisti i pokrivaju svoja tela.

Na snimku sa aerodroma se vidi da na pisti leže i deca, dok neki putnici pričaju telefonom, pod pretpostavkom da se čuju sa najbližima i proveravaju kada imaju sledeće letove.

Odjekuju eksplozije svuda

U pozadini se čuju sirene koje najavljuju nove napade, a zatim i eksplozije raketa koje su ispaljene na Tel Aviv.

Podsećamo, raketna baraža je ispaljena iznad Tel Aviva nakon pretnji Hamasa, dok nove informacije govore da je nova runda raketa ispaljena u Gazi. Novi napad je pogodio više lokaciju u Izraelu, uključujući i Tel Aviv.

