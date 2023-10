IZRAEL GAĐA METE NA PODRUČJU LIBANA: Pogođeni ciljevi i u Gazi, odgovornost za napad preuzela je militantna organizacija Hamas (FOTO)

Najmanje 250 osoba je poginulo, a više od 1.400 je povređeno u masovnim raketnim napadima koji su u subotu jutru izvedeni na teritoriji južnog i centralnog Izraela. Odgovornost za napad preuzela je militantna organizacija Hamas.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je njegova zemlja u ratu, a vojska je odgovorila napadom na Pojas Gaze.

Ministar odbrane Izraela Joav Galan odlučio je da proglasi vanredno stanje na teritoriji celog Izraela.

Američki predsednik Džo Bajden osudio je napad, a zatim je poručio da Izrael ima prava da brani svoju teritoriju.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije osudilo je napad na Izrael, a u saopštenju su naveli da među poginulima nema naših državljana.

Iz časa u čas:

07.22 Detalji napada na Liban

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga rekao je da se vatra dogodila u oblasti planine Dov, zemljištu na koje polažu pravo Izrael, Liban i Sirija u blizini raskrsnice sve tri zemlje.

Izrael je upozorio libanski militantni pokret Hezbolah da se ne meša u borbe.

Hezbolah je šiitska islamistička politička, vojna i društvena organizacija koja ima značajnu moć u Libanu. Kao i Hamas, podržava ga najveći neprijatelj Izraela Iran. Vodila je jednomesečni rat sa Izraelom 2006. godine.

U julu, izraelska vojska je odgovorila artiljerijskom vatrom nakon što je protivtenkovska raketa lansirana iz Libana.

07.21 Kina poziva međunarodnu zajednicu da posreduje u miru

Kina je "duboko zabrinuta" zbog trenutne eskalacije tenzija i nasilja između Izraelaca i Palestinaca, saopštilo je njeno ministarstvo spoljnih poslova u nedelju.

"Pozivamo relevantne strane da ostanu mirne, pokažu uzdržanost i odmah prekinu neprijateljstva kako bi zaštitili civile i izbegli dalje pogoršanje situacije. Ponavljanje sukoba još jednom pokazuje da dugotrajni zastoj mirovnog procesa ne može trajati. Kina je pozvala međunarodnu zajednicu da "deluje sa većom hitnošću" kako bi "pronašla način da se uspostavi trajni mir", saopštilo je ministarstvo.

07.10 Američkim pilotima stiglo upozorenje

Američka Federalna vazduhoplovna uprava upozorila je američke pilote i avio-kompanije da "budu oprezni" kada lete u blizini Tel Aviva.

"Zbog konfliktne situacije koja je u toku u regionu operaterima se savetuje da provere trenutne informacije o bezbednosti i pretnjama. Operatorima se savetuje da budu oprezni. Očekuju se kašnjenja, operateri treba da izvrše proračune za gorivo u skladu sa tim", navodi se u saopštenju.

06.49 Desetine hiljada izraelskih vojnika oko Pojasa Gaze

Izraelski avioni nastavili su sa napadima na Gazu u nedelju ujutro dok su Izraelske odbrambene snage (IDF) evakuisale izraelske stanovnike oko Pojasa Gaze tokom noći.

Izraelske snage su pogodile 426 ciljeva u Gazi, uključujući 10 kula koje koristi Hamas, rekao je portparol ID Danijel Hagari. On je rekao da desetine hiljada izraelskih vojnika deluje na terenu oko pojasa Gaze.

06:44 Izrael gađao ciljeve u Libanu

Izraelska vojska saopštila je da napada oblast u Libanu iz koje je pucano na Izrael.

Projektili ispaljeni iz Libana pogodili su izraelski vojni položaj u malom pojasu zemlje pod nazivom farme Šeba, izjavila su tri izraelska bezbednosna izvora.

06.40 Fatah pozvao na "sveobuhvatni napad"

Palestinski nacionalno-oslobodilački pokret Fatah pozvao je Palestince da se danas priključe svobuhvatnom napadu i da eskaliraju konfrontaciju na svim poljima u odbrani palestinskog naroda i njegovog prava na slobodu, državnost i nezavisnost.

"Izraelski okupatori nastavljaju agresiju i zločine nad našim narodom i njegovim islamskim i hrišćanskim svetinjama i nastavlja se žestok napad na naše zatvorenike i zarobljenike, dok međunarodna zajednica ćuti", navodi se u saopštenju objavljenom sinoć, prenosi agencija WAFA.

06:35 Gađani ciljevi u Gazi

Izraelska vojska osbjavila snimke vazdušnih napada na Pojas Gaze.

