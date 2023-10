Najmanje 250 osoba je poginulo, a više od 1.400 je povređeno u masovnim raketnim napadima koji su u subotu jutru izvedeni na teritoriji južnog i centralnog Izraela. Odgovornost za napad preuzela je militantna organizacija Hamas.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je njegova zemlja u ratu, a vojska je odgovorila napadom na Pojas Gaze.

Ministar odbrane Izraela Joav Galan odlučio je da proglasi vanredno stanje na teritoriji celog Izraela.

Američki predsednik Džo Bajden osudio je napad, a zatim je poručio da Izrael ima prava da brani svoju teritoriju.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije osudilo je napad na Izrael, a u saopštenju su naveli da među poginulima nema naših državljana.

Iz časa u čas:

11.55 - "UPALI SU NAM VOJNICI U AUTOBUS"

Na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sleteo je avion sa evakuisanim državljanima Srbije iz Izraela. Prve ispovesti Srba koji su pobegli iz Izraela možete pročitati u odvojenom tekstu.

11.40 - Egipatski policajac pucao na izraelske turiste

Amir Tsarfati, [Oct 8, 2023 at 5:15 AM]

Update: Apparently 2 Israelis were killed and others wounded in a shooting by an Egyptian soldier, in the city of Alexandria, Egypt. Hard sights in place. pic.twitter.com/W9uAlckGdd — Rooted n routes (@rooted91954) 08. октобар 2023.

Dvojica izraelskih turista poginula su u pucnjavi u nedelju nakon što je policajac pucao na turističku grupu u Aleksandriji, prema egipatskim bezbednosnim izvorima.

11.25 - Netanijahu na sastanku sa vojnim vrhom

Kabinet izraelskog premijera saopštio je danas da je u toku sastanak premijera Benjamina Netanijahua sa ministrom odbrane Joavom Galantom i načelnikom izraelske vojske (IDF) Hercijem Halevijem.

11.20 - Ubijena tatu umetnica iz Nemačke

Žena čijim nagim beživotnim telom su paradirali teroristi Hamasa u zadnjem delu kamioneta dok su militanti sedeli na njoj i podsmevali se nakon njihovog nasilnog upada sinoć je identifikovana kao nemačka tatu umetnica i manekenka Šani Luk. Opširnije pročitajte u vesti ovde.

11.13 - Srpski državljani na aerodromu u Tel Avivu

Grupa srpskih turista i dalje čeka avion za Srbiju iz Tel Aviva. Među putnicima su deca iz niške bogoslovije, žene i stariji ljudi, rekla je Sara Jovanović koja nam je poslala ove fotografije.

10.27 - Sleteo prvi avion sa srpskim državljanima iz Izraela

Jedan avion "Er Srbije" sleteo je u 10 sati na beogradski aerodrom "Nikola Tesla". Opširnije pročitajte u posebnom tekstu.

10.20 - Najmanje 350 mrtvih u Izraelu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je porastao broj stradalih Izraelaca i da ih je sada 350, dok je povređeno skoro 2.000 njih.

Istovremeno, iz militantne grupe Hamas navode da je porastao i broj stradalih Palestinaca - na 300, a skoro 2.000 ih je povređeno.

IDF, sa druge strane, tvrdi da je ubio najmanje 400 palestinskih terorista u Izraelu i u napadima na Pojas Gaze.

10.09 - Hezbolah raketirao Izrael koji je uzvratio vatrom na jug Libana

Libanski šiitski pokret Hezbolah gađao je u nedelju tri izraelska vojna položaja na području farma Šeba u znak solidarnosti s palestinskim narodom, na što je Izrael uzvratio artiljerijskom vatrom i dronom na južni Liban.

Hezbollah fires rockets from Lebanon against Israeli radar installations across the border in Israel



Extremely worrying developments.



A major clash between Hezbollah in Lebanon and the Israeli Army would be much larger than anything that could happen between Israel and Hamas pic.twitter.com/2HdShC9xAm — Visegrád 24 (@visegrad24) 08. октобар 2023.

Hezbolah, snažni pokret koji ima podršku Irana, objavio je da je navođenim raketama i artiljerski napao tri položaja na farmi Šeba "u znak solidarnosti" s palestinskim narodom.

09.54 - Ubijeno 20 izraelskih policajaca

Hamasovi teroristi su pogubili 20 izraelskih policajaca u policijskoj stanici u Sderotu.

Sada specijalne snage rade u gradu i tragaju za teroristima.

09.50 - Raste broj ubijenih Palestinaca

Najmanje 256 Palestinaca u Gazi je ubijeno kao rezultat izraelskih vazdušnih napada i granatiranja, prema palestinskom ministarstvu zdravlja, a očekuje se da će taj broj rasti zbog prekida struje i komunikacija, kao i široko rasprostranjenih problema sa medicinskim ustanovama.

Palestinci u Gazi su sinoć podelili slike tekstualnih poruka koje je stanovnicima poslala izraelska vojska u oblasti Bejt Hanun u blizini severnog graničnog prelaza Erez, naređujući im da napuste svoje domove pre salve vazdušnih napada. Portparol IDF-a na arapskom je takođe uputio stanovnike Gaze da beže prema gradu Gazi.

09.40 - Zašto ratuju Palestina i Izrael

Sve o istoriji sukoba između Paelstinaca i Izraela možete pročitati u odvojenom tekstu.

09.15 - Mirovna misija UN u Libanu poziva Izrael i Hezbolah na uzdržanost

Mirovne snage Ujedinjenih nacija u Libanu (UNFIL) potvrdile su danas da je došlo do razmene vatre između izraelskih i libanskih snaga, i pozvale na uzdržanost i deeskalaciju.

"U kontaktu smo sa vlastima obe strane, na svim nivoima, kako bismo izbegli ozbiljniju eskalaciju", navodi se u objavi UNFIL-a na društvenoj mreži X (Tviter).

8.32 - Oglasila se ambasada SAD: Kidnapovano 100 civila i vojnika

Izraelska ambasada u SAD saopštila je danas da je militantna grupa Hamas kidnapovala 100 civila i vojnika prilikom napada na Izrael.

“The United States stands with the people of Israel.” -@POTUS https://t.co/O9drBo2jig — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) 08. октобар 2023.

U objavi na društvenoj mreži X (Tviter), navedeno je da je ubijeno više od 300 Izraelaca i ranjeno više od 1.800 ljudi. Navode da je Hamas ispalio više od 5.000 raketa na Izrael.

8.05 - Izraelska vojska: Cilj je potpuna kontrola nad Pojasom Gaze

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da je njihov cilj da preuzmu kontrolu na čitavim Pojasom Gaze i da ubiju sve teroriste na svojoj teritoriji.

- Stvar koja nas trenutno zaokuplja je stabilizacija kontrole u Pojasu Gaze - rekao je portparol IDF-a Ričard Heht. na brifingu za novinare, prenosi CNN.

Naveo je da izraelska vojska ima ciljeve za narednih 12 sati.

Ubijeno 256 Palestinaca

Najmanje 256 Palestinaca je ubijeno u protekla 24 sata, uključujući 20 dece, saopštilo je u nedelju palestinsko ministarstvo zdravlja u Gazi.

Još 1.788 Palestinaca je povređeno, uključujući 121 dete, navodi ministarstvo u saopštenju.

7.55 - Ranjen srpski državljanin u Izraelu

Jedan srpski državljanin ranjen je u Izraelu, rekao je počasni konzul Srbije Aleksandar Nikolić.

- Srećom, reč je o lakšim povredama. Bili smo na vezi, bio je smešten u bolnicu i već je otpušten, rekao je Nikolić za Javni servis.

07.56 Izraelske snage bore se protiv Hamasa u osam oblasti

Izrael kaže da se i dalje bavi Hamasom u osam oblasti u koje su se palestinski militanti infiltrirali nakon iznenadnog napada u subotu ujutro.

Vojni portparol pukovnika Ričarda hehta na jutrošnjem brifingu rekao je da su izraelske odbrambene snage povratile kontrolu nad 22 lokacije na jugu koje su napali militanti Hamasa. Ali oni se i dalje bore na osam lokacija - uglavnom da bi potvrdili "čišćenje od terorista unutar tih zajednica".

כלי טיס של חיל-האוויר תקפו במהלך השעות האחרונות עמדת שיגור מוטמנת ושני מחבלים שהיו בסמוך אליה.



זוהתה חוליית מחבלים שניסתה לחדור לשטח ישראל דרך חוף זיקים וסוכלה על ידי כלי טיס.

מחבלים ורכבים נוספים זוהו כשהם מנסים לחצות את גדר המערכת מרצועת עזה לישראל וסוכלו pic.twitter.com/jYFaRdbWcw — Israeli Air Force (@IAFsite) 07. октобар 2023.

Kako je rečeno, izraelske vlasti "polako počinju da evakuišu" stanovnike pojasa Gaze i okolnih područja. Heht nije odgovorio na pitanja koliko se njih evakuiše.

On je takođe rekao da je Izrael "spreman" da odgovori na napade iz Libana, ali nije razgovarao o bilo kakvim planovima za kopnenu invaziju.

07.22 Detalji napada na Liban

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga rekao je da se vatra dogodila u oblasti planine Dov, zemljištu na koje polažu pravo Izrael, Liban i Sirija u blizini raskrsnice sve tri zemlje.

Izrael je upozorio libanski militantni pokret Hezbolah da se ne meša u borbe.

Hezbolah je šiitska islamistička politička, vojna i društvena organizacija koja ima značajnu moć u Libanu. Kao i Hamas, podržava ga najveći neprijatelj Izraela Iran. Vodila je jednomesečni rat sa Izraelom 2006. godine.

U julu, izraelska vojska je odgovorila artiljerijskom vatrom nakon što je protivtenkovska raketa lansirana iz Libana.

07.21 Kina poziva međunarodnu zajednicu da posreduje u miru

Kina je "duboko zabrinuta" zbog trenutne eskalacije tenzija i nasilja između Izraelaca i Palestinaca, saopštilo je njeno ministarstvo spoljnih poslova u nedelju.

"Pozivamo relevantne strane da ostanu mirne, pokažu uzdržanost i odmah prekinu neprijateljstva kako bi zaštitili civile i izbegli dalje pogoršanje situacije. Ponavljanje sukoba još jednom pokazuje da dugotrajni zastoj mirovnog procesa ne može trajati. Kina je pozvala međunarodnu zajednicu da "deluje sa većom hitnošću" kako bi "pronašla način da se uspostavi trajni mir", saopštilo je ministarstvo.

07.10 Američkim pilotima stiglo upozorenje

Američka Federalna vazduhoplovna uprava upozorila je američke pilote i avio-kompanije da "budu oprezni" kada lete u blizini Tel Aviva.

"Zbog konfliktne situacije koja je u toku u regionu operaterima se savetuje da provere trenutne informacije o bezbednosti i pretnjama. Operatorima se savetuje da budu oprezni. Očekuju se kašnjenja, operateri treba da izvrše proračune za gorivo u skladu sa tim", navodi se u saopštenju.

06.49 Desetine hiljada izraelskih vojnika oko Pojasa Gaze

Izraelski avioni nastavili su sa napadima na Gazu u nedelju ujutro dok su Izraelske odbrambene snage (IDF) evakuisale izraelske stanovnike oko Pojasa Gaze tokom noći.

Izraelske snage su pogodile 426 ciljeva u Gazi, uključujući 10 kula koje koristi Hamas, rekao je portparol ID Danijel Hagari. On je rekao da desetine hiljada izraelskih vojnika deluje na terenu oko pojasa Gaze.

06:44 Izrael gađao ciljeve u Libanu

Izraelska vojska saopštila je da napada oblast u Libanu iz koje je pucano na Izrael.

Projektili ispaljeni iz Libana pogodili su izraelski vojni položaj u malom pojasu zemlje pod nazivom farme Šeba, izjavila su tri izraelska bezbednosna izvora.

06.40 Fatah pozvao na "sveobuhvatni napad"

Palestinski nacionalno-oslobodilački pokret Fatah pozvao je Palestince da se danas priključe svobuhvatnom napadu i da eskaliraju konfrontaciju na svim poljima u odbrani palestinskog naroda i njegovog prava na slobodu, državnost i nezavisnost.

"Izraelski okupatori nastavljaju agresiju i zločine nad našim narodom i njegovim islamskim i hrišćanskim svetinjama i nastavlja se žestok napad na naše zatvorenike i zarobljenike, dok međunarodna zajednica ćuti", navodi se u saopštenju objavljenom sinoć, prenosi agencija WAFA.

06:35 Gađani ciljevi u Gazi

Izraelska vojska osbjavila snimke vazdušnih napada na Pojas Gaze.