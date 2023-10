STOTINE MRTVIH I HILJADU POVREĐENIH! Katastrofalan zemljotres jačine 6,3 Rihtera razorio Avganistan (VIDEO)

Strahuje se da je stotine ljudi poginulo, a najmanje 1.000 je povređeno u snažnom zemljotresu koji je pogodio zapadni Avganistan, u blizini iranske granice.

Zemljotres jačine 6,3 stepeni Rihterove skale pogodio je oko 40 kilometara od zapadnog grada Herata oko 11:00 po lokalnom vremenu u subotu.

Mnoge zgrade su oštećene, ljudi su ostali zarobljeni pod ruševinama, a dogodila su se najmanje tri snažna naknadna potresa.

Preživeli su opisali svoj užas kako su se poslovne zgrade prvo tresle - a zatim srušile oko njih.

