'NEMOJ DA ME UBIJEŠ, NE!' Uznemirujući snimak: Hamas kidnapovao studentkinju - Uleteli na pustinjsku žurku i OTIMALI LJUDE

Uznemirujući snimak otmice mlade Izraelke objavljen je na društvenim mrežama.

Sedeći na prednjem delu motocikla terorista i ispruženih ruku prema svom bespomoćnom dečku, studentkinja Noa Argamani molila je za svoj život i vrištala: "Nemoj da me ubiješ, ne, ne, ne"- ali napadač ubrzava, a Noa od tog trenutka više nije viđena.

Njen dečko, Avi Nejtan, ostavljen je u pustinji, izbezumljen i bespomoćan. I on je nestao bez traga.

Roditelji su saznali za otmicu tek kad su videli snimak

- Zamislite kako je njenoj porodici - prokomentarisao je njen cimer sa univerziteta Amir Moadi. Saznali su da je kidnapovana tek kada su slučajno naišli na snimak na internetu.

Zajedno sa stotinama drugih mladih Izraelaca, Noa i Avi su uživali na muzičkom festivalu u pustinji kada su bili primorani da pobegnu kako bi spasili svoje živote od terorista Hamasa.

This young Israeli girl, Noa, was attending a dance festival in Israel when Palestinian terrorists attacked.



She has been kidnapped and taken into Gaza. #IsraelUnderAttack #Gaza pic.twitter.com/v1OIP7F8gH — Ari Ingel (@OGAride) 07. октобар 2023.

Mladi Izraelci su se okupili na muzičkom festivalu u kibucu Reim, u blizini pojasa Gaze, kako bi proslavili kraj verskog praznika Sukot. Međutim, zabava se pretvorila u haos nakon što su palestinski teroristi počeli da ispaljuju rakete i pucaju u masu.

Ona nije jedina, navodno je desetine drugih oteto i odvedeno preko granice u pojas Gaze. Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se stotine ljudi kako vrište i plaču dok su peške bežali sa lica mesta, progonjeni zvukom pucnjave.



- Trebalo je da idem na žurku u pustinji, ali sam u poslednjem trenutku odlučio da neću - rekao je Amir, prijatelj kidnapovane Noe i dodao:

"Rekla je da pucaju na njih, ali da su se sakrili".

HOLY SHLIT



Hamas paradropped right into an ongoing rave in Israel



They had no idea what was coming pic.twitter.com/dl78zDkRIM — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) 08. октобар 2023.

"Poslednji put smo se čuli sa njom jutros oko 10 ili 11 sati kada nam je svima poslala poruku da su teroristi otvorili vatru i da jure sve, ali da su oboje na sigurnom i da se kriju".

Kako dalje objasnio oni se od tog trenutka više nisu čuli, a onda su na društvenim mrežama videli zastrašujući snimak otmice.

- Od tada se nismo čuli sa njima, ali smo onda, nažalost, videli uznemirujuće video snimke njene otmice na internetu. Porodica se slaže sa nama da ovo objavimo jer žele da bude oslobođena i nadaju se da će neko pomoći. Njeni roditelji su u šoku i ne mogu ni da govore. Ona je njihovo jedino dete - rekao je uznemireni prijatelj otete devojke.

Kako je rekao njen prijatelj, Noa je ljupka, pozitivna žena, uvek ljubazna i volela je da putuje. Upravo se vratila i sa Šri Lanke. Svi su u šoku i nisu mogli ni da pomisle da bi ovako nešto moglo da se dogodi kod kuće.

London doctor tells me his teenage son witnessed harrowing attack at a nature party near Kibbutz Re’im in South Israel. Gunmen strike, injuring many. He and his friends ran to safety as others shot dead in front of their eyes. #Israel [Video]👉 pic.twitter.com/lsAel1ZzjL" — Guy Lynn (@guy_lynn) 07. октобар 2023.

Na muzičkom festivalu učestvovalo je najmanje hiljadu Izraelaca, a neki od njih su ostali u kampu u pustinji.

Podsetimo, Hamas je pokrenuo veliki napad na Izrael rano u subotu sa hiljadama ispaljenih raketa i napadom naoružanih napadača bez presedana na pogranične zajednice. Do sada je najmanje 250 ljudi ubijeno, dok je oko 232 osobe poginulo u pojasu Gaze. U Izraelu je povređeno oko 1.800 ljudi, a oko 1.650 povređenih je primilo pomoć u Gazi nakon raketnog napada na južni i centralni Izrael. Hamas je preuzeo odgovornost, a Izrael je proglasio ratno stanje i pokrenuo kontranapad.

Oružano krilo militantne grupe Hamas saopštilo je danas da je ispalilo 150 raketa na Tel Aviv, javlja "Rojters". Palestinska islamistička grupa Hamas ranije danas je ispalila veliki broj raketa na južne delove Izraela, a sirene za opasnost oglasile su se i u Tel Avivu i Berševi.

Hamas je poručio da je ispaljeno 5.000 raketa u prvom granatiranju, dok je izraelska vojska saopštila da je reč o 2.500 raketa.

