MIROVNE SNAGE UN 'PRIMETILE' RAKETE: Nude posredovanje između Hezbolaha i Izraela, obavljen snimak napada iz Libana (VIDEO)

Mirovne snage Ujedinjenih nacija (UNIFIL), razmeštene duž južne granice Libana, pozvale su danas strane na "uzdržanost" i ponudile "vezu i koordinacione mahanizme" da se smanji napetost i spreči brzo pogorašnje bezbednosne situacije.

Kako je navedeno primećeno je nekoliko raketa ispaljenih iz jugoistočnog Libana ka "teritoriji pod izraelskom okupacijom", a usledila je artiljerska vatra iz Izraela ka Libanu.

Saopštenje je objavljeno ubrzo pošto je libanski Hezbolah preuzeo odgovornost za napad na izraelske pozicije u spornom području Brda Dov duž granice.

UNIFIL je takođe saopštio da je u kontaktu sa vlastima na obe strane granice na svim nivoima "kako bi se obuzdala situacija i izbegla ozbiljnija eskalacija".

