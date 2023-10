RASTE BROJ MRTVIH! Izrael objavio da je izgubio 350 ljudi, ubijene stotine palestinskih napadača iz Pojasa Gaze (FOTO+VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF), kako je zvanični naziv vojske te zemlje, saopštile su da je broj Izraelaca ubijenih od početka napada Hamasa porastao na 350 žrtava.

CNN prenosi da je iz ODF saopšteno da je sada prioritet da se okončaju borbe u izraelskim zajednicama i stave pod kontrolu upadi Palestinaca kroz ogradu koja odvaja Pojas Gaze od Izraela.

Palestinski ekstremisti ubacili su se juče u Izrael i pokušali da preuzmu kontrolu nad izraelskim pograničnim naseljima.

Rojters navodi se da je izraelska vojska objavila da su ubijene stotine palestinskih napadača.

