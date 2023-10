OTAC OTETE IZRAELKE VIDEO JEZIVI SNIMAK: Briznuo u plač tokom intervjua - 'Tako je uplašena, a ja NISAM MOGAO da je zaštitim'

Izraelski Kanal 12 objavio je potresni snimak oca Izraelke Noe Argamani, koju su juče oteli pripadnici Hamasa.

Militanti su je stavili na motor dok je ona plačući vikala: "Nemoj da me ubiješ, ne, ne, ne".

Napadač koji je vozio motor je potom ubrzao, i Noa od tog trenutka više nije viđena.

Njen otac je, kroz suze, za izraelski TV kanal govorio o svojoj kćerki.

#NoaArgamani 25, was kidnapped by Hamas terrorists while at a trance music rave near the Gaza border. Noa Argamani can be seen screaming for her life as Hamas terrorists cart her away on a motorcycle. Noa Argamani was attending the 👇 #Israel #IsraelUnderAttack #Palestine 1/2 pic.twitter.com/MJpldGUe7d