UŽASNA VEST! UBIJEN FUDBALER U IZRAELU? Stravičan masakr pripadnika Hamasa! Upali na zabavu i ubijali ljude, među njima i Asulin

Tragične vesti neprestano stižu iz Izraela...

Drugi dan traje nemilosrdan napad Hamasa na Izrael u kojem je poginuo i bivši fudbaler, Lior Asulin (43), navode izraelski mediji.

Asulin je igrao za brojne izraelske timove, između ostalih i za Hapoel Ber Ševu, Makabi Petah Tikvu, Hapoel Tel Aviv, Beitar...

Mediji u Izraelu prenose da je Asulin jedan od ubijenih na zabavi na koju su upali vojnici Hamasa i izvršili masakr. Stradalo je mnogo civila, a među njima i nekadašnji fudbaler.

Former Israeli football player Lior Asulin has been killed during Hamas's attack on a party in the desert, in southern #Israel pic.twitter.com/pRnuXn4Iv1