IZRAEL I ZVANIČNO U RATU! Bezbednosni kabinet premijera Netanjahua odobrio 'značajne vojne aktivnosti'

Bezbednosni kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sinoć je izglesao zvanično uvođenje zemlje u rat i dozvolu za izvođenje "značajnih vojnih aktivnosti".

Tajms of Izrael navodi da je to danas objavljeno iz Netanjahuovog kabineta.

List podseća da je izraelski premijer već nakon jučerašnjeg upada Hamasovih terorista na jug zemlje, pri čemu je stradalo stotine ljudi, kazao da je Izrael u ratu.

Navodi se da je odluka bezbednosnog kabineta, koji okuplja najviše čelnike zemlje, doneta kako bi na snagu stupila klauzula 40 osnovog zakona o izraelskoj vladi.

Po toj klauzuli, Izrael ne može da uđe u rat ukoliko za to ne dobije odobrenje vlade.

Žestoke borbe vode se kod južnog izraelskog grada Magena, koji se nalazi blizu granice sa Pojasom Gaze.

Tajms of Izrael navodi da se borbe vode između izraelskih trupa i palestinskih terorista.

❗️The Israeli military-political cabinet approved the introduction of “clause 40” of the basic law, meaning the official declaration of war, the office announced.



🇮🇱 🇵🇸 IDF announces start of Israelis' evacuation from settlements bordering Gaza Strip



The Israel Defense Forces… pic.twitter.com/s8B9a2ekEr