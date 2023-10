Najstrašniji snimak iz Izraela! Ubili dete pred porodicom! Pripadnici Hamasa nemilosrdno pogubili devojčicu! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Novinarka Indija Naftali objavila je na svom nalogu na platformi X, nekada znanoj kao Tviter, strašan snimak na kom se, kako ona tvrdi, vidi izraelska porodica koju su pripadnici Hamasa uzeli za taoce.

- Pred izraelskom porodicom su bezdušno pred kamerama paradirali teroristi Hamasa koji su ih uzeli za taoce. Jedna ćerka je nemilosrdno pogubljena, ostavljajući svoju braću i sestre u traumatičnoj neverici. Ovo je izvan bolesnog čina okrutnosti. Svet mora znati i zaustaviti ovo! - objavila je ona uz potresan video snimak.

Na snimku se, uz potresne scene, mogu čuti pucnji i zvuk padanja čaura po podnim pločicama.

Podsetimo, Izrael je danas i zvanično objavio rat, a nakon što je u subotu Hamas izveo iznenadni napad na Izrael. Vlasti su saopštile da je poginulo više od 400 ljudi.

Israeli family heartlessly paraded on camera by Hamas terrorists while being taken hostage. One daughter ruthlessly executed, leaving her siblings in traumatic disbelief.



This is beyond a sick act of cruelty.



The world must know and put a stop to this!#israel #gaza pic.twitter.com/MumozYJsCd