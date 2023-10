PLAMEN I RAFALI PARAJU NEBO! Pogledajte kako izgleda palestinski grad Gaza - Jezivi snimci NAKON NAPADA NA HAMAS (VIDEO)

Izraelske snage gađale su tokom dana više od 550 ciljeva Hamasa u Gazi!

To je potvrdio portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Avičaj Adrai.

- Izrael je izvršio niz gustih i neprekidnih napada na Pojas Gaze koji su rezultirali uništenjem više od 550 instalacija Hamasa. To uključuje visoke zgrade, kuće, infrastrukturu, položaje, stambene komplekse i druge objekte koje Hamas koristi - rekao je za Adria.

Na društvenim mrežama pojavio se jezivi snimak iz Gaze na kome se vidi da je grad skoro ceo u plamenu dok neprestano odjekuju eksplozije. Vazdušni napadi navodno izazivaju eksplozije koje se čak mogu čuti u Egiptu.

Portparol IDF je napomenuo da je vojska izvršila i vazdušne udare na grupe koje su pokušavale da prodru na teritoriju Izraela usled čega je navodno ubijeno nekoliko stotina pripadnika Hamasa.

Portparol Hamasa, međutim, navodi da nema ni govora o prekidu vatre dok Izrael eskalira rat.

- Rano je da se govori o posredovanju jer bojno polje određuje ko kontroliše situaciju - rekao je Hazem Kasem za RIA novosti.

