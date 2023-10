Potresna scena zabeležena je u jednom gradu u Izraelu, tokom sukoba između Izraela i Palestine, a koja je pokazala svu tragediju rata koji bukti već drugi dan.

Naime, na jednom snimku koji je podeljen na društvenim mrežama, a koji pokazuju snimak sa jedne sigurnosne kamere, vidi se izraelska porodica koja uspeva da pobegne od militantne organizacije Hamas, sve dok ne dođe do poslednjeg člana porodice.

Kako je objašnjeno iznad snimka, otac jedne porodice uspeo je da pronađe siguran izlaz iz kuće za svoju porodicu, koja broji desetoro članova, među kojima su i deca.

I dok deca prva napuštaju kući i beže sa krova, kroz prozora, a za njima i odrasli, poslednji član porodice, za kog se pretpostavlja da je glava porodice, odnosno otac, završava tragično.

Upozoravamo, snimak je uznemirujuć:

Kraj snimka pokazuje kako u poslednjem trenutku dobija metak, dok je još sa pola tela u kući, praktično viseći na prozoru. Čovek nakon pucnjave, koja odzvanja ulicom, pada sa prozora, i ne uspeva da se pridruži ostatku porodice, koja beži u potrazi za skloništem.

❗️ An Israeli man helped his family escape from Hamas, unfortunately at the cost of his own life



The head of the family was able to rescue his entire family through a window to the roof of the house, but was killed by Hamas terrorists. pic.twitter.com/uRSCMq2MVp