ULIČNE BORBE I U JERUSALIMU - Veliki sukob izraelskih snaga i Palestinaca kod izbegličkog kampa! (VIDEO)

Veliki sukob između izraelskih snaga bezbednosti i Palestinaca izbio je večeras kod izbegličkog kampa Kalandija u Jerusalimu.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako pripadnici oružanih snaga u pratnji oklopnih vozila ulaze u istočni deo grada dok sve vreme odjekuju rafali.

Na snimcima se takođe vide da su ulice u plamenu dok se od gustog dima ne vidi jasno šta se dešava.

Кamp Кalandija je inače palestinski izbeglički kamp koji je 1949. osnovao Crveni krst na zemljištu iznajmljenom od Jordana.

Na 35 hektara u osam stambenih blokova prema nezvaničnim informacijama živi oko 10.000 palestinskih izbeglica.

#BREAKING #Israel #Palestine Conflicts are still ongoing in Jerusalem and Hebron. pic.twitter.com/ONzDvDlcGG