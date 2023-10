KRILI SE U VOĆNJAKU, PRAVILI SE DA SU MRTVI... Oni su bili prvi na udaru! Svedoci opisali stravičan napad Hamasa na Izrael (VIDEO)

Nedeljama su uzbuđeni ljubitelji muzike iščekivali festival "Supernova", koji se održavao u pustinji u južnom Izraelu kako bi se poklopio sa jevrejskim festivalom Sukot.

- Došlo je vreme da se porodica opet okupi. Kakva će to zabava biti! - napisali su organizatori na društvenim mrežama pre početka festivala.

Samo nekoliko sati kasnije njihove stranice na društvenim mrežama preplavile su objave očajnih ljudi koji pokušavaju da pronađu voljene, nakon što su palestinski militanti upali na festival i otvorili vatru kao deo velikog iznenadnog napada na Izrael.

Više od 260 tela navodno je izvučeno s mesta festivala, prema spasilačkoj agenciji Zaka. Jedan posetilac zabave, po imenu Ortel, rekao je da je prvi znak da nešto nije u redu bila kada se pred zoru oglasila sirena, upozoravajući na rakete. Očevici su rekli da su nakon raketa ubrzo uslijedili pucnji.

- Isključili su struju i odjednom su militanti niotkuda ušli unutra pucajući, otvarajući vatru u svim smerovima - rekao je za izraelski "Kanal 12".

- 50 terorista stiglo je u kombijima, odeveni u vojne uniforme. Ljudi su pokušali da pobegnu sa festivala, trčali su preko peska, sedali u aute - rekao je. Svedoci su rekli da je bilo i džipova punih naoružanih ljudi koji su pucali na automobile.

- Oni su ispalili rafale i došli smo do tačke gde su svi zaustavili svoja vozila i počeli da beže. Ušao sam u jedno stablo i tu se sakrio - rekao je jedan posetilac festivala za BBC.

Na snimcima, koji su podeljeni na društvenim mrežama mogu se videti napušteni automobili, prekriveni prašinom, kao i srča na sve strane.

"Pretvarala sam se da sam mrtva"

Festival s tri pozornice, prostorom za kampovanje, hranu i barom održavao se u pustinji Negev, u blizini kibuca Reim. Mesto festivala nije smešteno daleko od Pojasa Gaze, odakle su borci Hamasa u zoru krenuli u napad.



Adam Barel rekao je za "Haretz" da su svi na rejvu bili svesni da postoji mogućnost raketiranja u tom području - ali da im je pucnjava bila šok. Kao i mnogi drugi, pokušao je da pobegne kolima, ali su naoružani ljudi pucali na njih pa je izašao i počeo da trči.

Ester Borokov rekla je da se u tom haosu u njen auto zakucalo drugo vozilo. Mladić u drugom automobilu joj je rekao da uđe u vozilo, a nakon što je to učinila, on je upucan iz neposredne blizine. Ester je ispričala da se pretvarala da je mrtva sve dok ju nije spasila izraelska vojska.

Mnogi posetioci festivala, poput Ortela, satima su se skrivali u obližnjem grmlju i voćnjacima, nadajući se da će vojska stići i spasiti ih.

