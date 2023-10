STRAVA I UŽAS! Hamas raketirao aerodrom ubrzo nakon poletanja srpskih državljana! (VIDEO)

Hamas je kasno večeras saopštio da je ispalio veliki broj projektila na međunarodni aerodrom "Ben Gurion" u Tel Avivu.

- Brigade Al-Кasam ispalile su salvu raketa na cionistički aerodrom kao odgovor na tekuće zločine i granatiranje civilnih domova - navodi se u saopštenju Hamasovog vojnog krila.

Hamas je prema navodima RIA takođe saopštio da je ispalio 100 raketa prema južnom izraelskom gradu Aškelonu.

Avion iz Tel Aviva za Beograd kojim se oko 130 srpskih državljana vraća u Srbiju, podsetimo, poleteo je oko 23 sata sa aerodroma Ben Gurion, a odmah nakon toga su se čule eksplozije.

The Iron Dome system operates over Israel.



According to preliminary data, Hamas attempted to attack Ben Gurion Airport in Tel Aviv.



In addition, the Palestinians report that in response to the attacks on the Gaza Strip, they launched more than 100 rockets at the city of… pic.twitter.com/LdQAE7TKsO