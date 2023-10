ČEKALA JE MLADOŽENJU, PA JE VIDELA ŠTA RADI ISPRED OPŠTINE: Nije mogla da veruje... Ljudi su ZAPREPAŠĆENI (VIDEO)

Snimak tužnog zasnanja na venčanju ostaće dugo upamćen na društvenim mrežama.

Na društvenim mrežama već nekoliko meseci kruži snimak užasa koji je pre izvesnog vremena doživela jedna mlada.

Srceparajuće scene izazvale su burnu reakciju korisnika koji se solidarišu s nesrećnom devojkom.

Na početku, mlada prilazi belom automobilu i pokušava da vidi šta se dešava u kabini. Sve vreme plače i rida, dok je prate zabrinuti svatovi.

Nekoliko trenutaka kasnije vidimo mladoženju sa spuštenim pantalonama i nepoznatu devojku, a prizor je bacio nesrećnicu u trans.

Drugarice pokušavaju da je smire, daju joj vodi i teše, prenosi Times Now News.

Bride Caught Her Groom Cheating On Their Wedding Day 😳 pic.twitter.com/tM17JRdT9U