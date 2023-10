STANOVI U IZRAELU IMAJU SIGURNE SOBE! Avram Izrael za Pink: Ćerka mi je tamo, jutros smo se čuli... (VIDEO)

Ćerka Avrama Izraela, bivšeg načelnika Beogradskog centra za obaveštavanje nalazi se trenutno u Izraelu. Avram je za Pink preneo njene utiske o trenutnoj situaciji u Izraelu.

- Čuo sam se sa ćerkom, društvo u Izraelu se konsolidovalo, vojska se vratila na svoje standarde i efikasno deluje - naveo je Izrael i dodao da je sve što se dogodilo bio štrašan šok, kao i sama činjenica je Hamas uradio to što je uradio.

- Otvara se pitanje kako je došlo do toga. Ima više od 700 mrtvih, od čega je oko 120 policajaca i vojnika, a ostalo su sve civili. Oko 2.000 ima ranjenih. Trećina je teško povređena, ima više od 100 otetih... Dominira taj masakr koji je napravljen. Taj stepen torture, silovanja, otimanja bebe od šest i devet meseci, odvođenja starice od 86 godina, lov mladih Izraelaca po poljanama posle koncerta...stvoren je osećaj nesigurnosti i iščekivanja - istakao je Avram Izrael.

Objasnio je i da zgrade, koji datiraju od pre 35 do 40 godina imaju sigurne sobe.

- To su sobe koje su dodatno ojačane armiranim betonom, za slučaj raketiranja, imaju blindirane zastore na prozorima i uređaje za hemijsko prečišćavanje vazduha. Deca su tu praktično provela cela dva dana. Imaju izvanredan sistem uzbunjivanja i obaveštavanja i odličan sistem raketne zaštite - naveo je Izrael.

Kako je dodao, minimalan broj je stradao od raketnih napada.

Branko Branković, diplomata u penziji, kaže da Iran podržava Hamas sa nekih sto miliona dolara.

- U ovom trenutku su navodno uznapredovali razgovori između Saudijske Arabije i Izraela za eventualno rešavanje globalno, cele situacije, vezano za Palestinu, a Iranu to ne odgovara - rekao je Branković.

Ljubiša Ristić, reditelj, kaže da je reč o stvari koja traje decenijama i ne zavisi od reakcije u petak ili ponedeljak.

- Bojim se da se neće skoro završiti...Zanimljivo je da se nekome žuri oko svega toga. Od nastanka države Izrael stoji pretnja da će biti bačen u more, a more je metafora za arapsko more - istakao je Ristić.

