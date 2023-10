SRBIN UBIJEN U MARBELJI BIO JE NEMAČKI TAJNI AGENT: Brutalno je mučen danima, sa kesom na glavi, vezan za stolicu nađen u stanu

Aleksandar Kolundžić (33), srpski državljanin koji je ubijen krajem juna prošle godine u španskom letovalištu Marbelja, bio je tajni agent nemačke policije!

Kako su otkrili mediji iz te države, Kolundžić koji je živeo u Ofenbahu u Marbelji je bio na tajnom zadatku i trebalo je da prikupi informacije o delovanju narko-kartela.

- Aleksandar K., 33-godišnji Srbin i tajni agent hesenske policije, brutalno je izgubio život u Marbelji. Bio je mučen i na kraju ubijen. Kao doušnik, trebalo je da prikuplja informacije o delovanju narko-kartela u Španiji i dostavlja ih nadležnima. Veruje se da je njegov rad kao doušnik doveo do njegovog ubistva - prenose oni.

Kako navode, ne isključuje se mogućnost da je ubijeni Srbin bio razotrkiven tokom svog tajnog zadatka.

- Tokom istrage prikupljeni su dokazi, uključujući presretnute telefonske razgovore, koji ukazuju da je Aleksandar K. ubicama tokom torture priznao da je doušnik nemačke policije na tajnom zadatku - prenose oni nove detalje istrage ubistva.

Sumnja se da je Kolundžić ubijen u ratu klanova, odnosno sukobu "kavačkog" i "škaljarskog klana", koji je počeo 2014. i do sada je odneo preko 60 života.

Oni navode i da je ubijeni Srbin imao značajnu ulogu u raskrinkavanju frankfurtstkog trgovca drogom koji je u julu osuđen na višegodišnju kaznu zatvora zbog trgovine drogom i pranja novca.

Prema pisanju medija, Srbin Aleksandar Kolundžić brutalno je mučen, pa ubijen u jednoj kući u Golden Biču, elitnom delu Marbelje.

Surova likvidacija, koja je izvršena po receptu kavačkog klana i grupe Veljka Belivuka, skoro godinu dana bila je potpuna misterija za špansku policiju.

Brutalno ubistvo dogodilo se 30. juna 2022.

- Telo muškarca u lokvi krvi, vezanih ruku i nogu i sa kesom preko glave, pronašao je vlasnik kuće koju je ubijeni iznajmio. Navodno, on se stanodavcu nekoliko dana nije javljao, pa je ovaj otišao da vidi šta se dešava. Čovek je došao do kuće, kucao na vrata, dozivao stanara, ali pošto se on nije odazivao odlučio je da proviri kroz prozor - preneli su lokalni mediji i dodali da je tada usledio potpuni šok.

- Video je da je njegov podstanar zavezan za metalnu stolicu, da je oko njega lokva krvi, a da mu je na glavi PVC kesa. Odmah je pozvao policiju - objavili su tada španski mediji.

Istražiteljima je bilo jasno da je reč o obračunu kriminalnih klanova sa Balkana, koji godinama ratuju na tlu Španije.

- Ubijeni nije imao dokumenta kod sebe, što je zakomplikovalo utvrđivanje identiteta. Očevidaca zločina nije bilo, komšije nisu čule pucnje, niti su primetile bilo šta sumnjivo. Utvrđeno je da je muškarac danima brutalno mučen pre nego što je ubijen sa dva hica iz pištolja. Odmah je bilo jasno da on nije Španac, već da je verovatno iz istočne Evrope - navode španski mediji.

Utvrđeno je da su ubice iz kuće odnele pasoš, kako bi otežali identifikaciju pokojnika.

Španski mediji nisu obelodanili identitet ubijenog Srbina, ali srpski mediji navode da je u pitanju Aleksandar Kolondžić.

- Prilikom pretresa mesta zločina, pronađena je nemačka boravišna dozvola, pa je španska policija obavestila nemačke kolege. Daljim rad irali su njegovu suprugu. Tako se klupko misterioznog zločina odmotalo - objašnjava naš izvor.

Sudeći po načinu na koji je likvidiran, odmah se pretpostavilo da je Kolundžić još jedna u nizu žrtava rata zaraćenih kotorskih klanova, škaljarskog i kavačkog.

- Recept po kom je ubijen dobro je poznata metoda koju koristi kavački klana, a ponajviše njihov beogradski ogranak koji su do hapšenja 4. februara 2021. predvodili Veljko Belivuk i Marko Miljković. O tome da su pripadnici surovog klana imali "poslove" i u Španiji, bilo je reči i na suđenju ovoj grupi, koje je u toku pred beogradskim Specijalnim sudom - kaže naš izvor i dodaje "da je vrlo je verovatno da se ovde radi o nastavku krvavog rata između "kavčana" i "škaljaraca"".

Inače, poznato je da pripadnici kavačkog i škaljarskog klana imaju razrađen posao s narkoticima u Španiji, te da tamo često borave. U prilog tome govore i brojna ubistva i pucnjave koje su se desile u poslednjih nekoliko godina na tlu te države.

- Osim Miloša Peruničića i Aleksandra Kolundžića, u Španiji je u aprilu 2019. likvidiran i Zijad Nurković iz Bara. Nurković je, kao i ubijeni Peruničić, bio kum Alana Kožara, jednog od najvažnijih ljudi u škaljarskom klanu. I sam Kožar je likvidiran, ali na Krfu u julu 2020 - ispričali su izvori i podsetili da je svedok saradnik u postupku protiv Belivuka, Srđan Lalić priznao da je u Španiji i sam neko vreme boravio sa Belivukom, ali i da su njihovi ljudi ubili Peruničića na pešakom prelazu.

