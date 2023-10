UZNEMIRUJUĆI SNIMCI SA MESTA MASAKRA Hamas puca na volontere, ljudi u panici beže i vrište

"Radimo pod vatrom, pa smo morali da evakuišemo mesto", rekao je Landau za BBC.

Volonteri koji tragaju za telima na mestu gde je u subotu održan muzički festival Supernova u blizini granice sa Gazom, a gde je ubijeno najmanje 260 ljudi, morali su da obustave potragu jer su se našli pod vatrom militanata Hamasa.

Josi Landau, komandant volonterske grupe Zaka, kaže da je njegov tim od 25 ljudi do sada izvukao 162 tela sa mesta održavanja festivala, ali "nije mogao dalje".

Highway of death. This is the site of the outdoor music festival that Hamas attacked and butchered scores of civilians in Israel. pic.twitter.com/BSTk4KZpgZ

"Radimo pod vatrom, pa smo morali da evakuišemo mesto", rekao je Landau za BBC.

Volonterska grupa od 600 članova, koju je obučila vojska, radi na pronalaženju svih posmrtnih ostataka žrtava iz verskih razloga, tako da svaki pojedinac može biti sahranjen.

#WATCH : video from the electronic music festival in Re'im, police are seen evacuating civilians, many unaware of the seriousness of the situation.

Minutes later, Hamas massacred more than 250 people and kidnapped hundreds to Gaza.#ShaniLouk #Palestinian #Gaza #Israel… pic.twitter.com/QMPUQK1NcJ