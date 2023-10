EVO ŠTA KAŽU SRPSKI PUTNICI PO DOLASKU IZ TEL AVIVA: Veći je strah od terorističkih upada, nego od RAKETA

Još jedan avion "Er Srbije" sa srpskim državljanina iz Tel Aviva sleteo je na beogradski aerodrom "Nikola Tesla". Ovo je treći avion sa državljanima Srbije koji je došao iz Izraela, nakon početka sukoba sa Palestincima na pojasu Gaze.

Prvi avion sa hodočasnicima sleteo je juče u toku dana, a drugi uveče na Aerodrom "Nikola Tesla".

Ivan Jordović, jedan od putnika koji je bio u avionu koji je danas sleteo, kaže da je situacija tokom iščekivanja leta bila mučna, ali da se panika nije osećala.

- Ne znam šta da kažem, uhvatili smo let. Imali smo zakazan let, Er Srbija je to poslala. Imali smo obezbeđena mesta, let je bio pun - kaže on.

Situacija mučna

Kako je rekao, čekali su jedan i po dan da se to realizuje.

Vreme su provodili u sobi i, kako kaže, disciplinovano su pratili sva uputstva.

- Bili smo uglavnom u sobi, nigde se nije ni izlazilo, mada nikakvu zabranu tu nismo ni imali, niti je bio uveden policijski sat, ali oni su se ljudi tamo pridržavali toga. Plašili su se tih terorističkih napada, više nego raketa. Dosta su disciplinovani i smireni. Nikakva se tu panika nije širila, ali je onako mučna situacija celog tog iščekivanja - kaže Jordović.

Autor: