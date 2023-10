POSLEDNJI SNIMAK NEMICE KOJU JE UBIO HAMAS: Bezbrižno igrala i smejala se, usledio HOROR - Snimak masakriranog tela video CEO SVET (VIDEO)

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, za koji se veruje da je nastao pre nego što je nemačka državljanka ubijena od strane militanata Hamasa u subotu u Izraelu.

Šani Luk (30) bila je na muzičkom festivalu kada su je zarobili teroristi u Izraelu, nakon čega je njeno beživotno, polunago telo, snimljeno u kamionetu pripadnika Hamasa, dok su oni oko nje slavili.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak, za koji se veruje da je nastao pre nego što je Luk, tatu-umetnica, brutalno ubijena.

Na njemu se vidi kako Luk igra i smeje se, okružena drugim posetiocima muzičkog festivala, koji se dobro provode.

Nakon toga je usledio iznenadni napad Hamasa, koji su upali u Izrael i započeli krvave borbe.

Shani Louk probably moments before Hamas raped her, broke her limbs and killed her, then paraded around her naked dead body in thetruck spitting and yelling "Allahu Akbar"



What do you think about this?#Gaza #Palestine #Israel #Hamas #Hezbollah #Iran