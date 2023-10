ZAŠTO JE ZAKAZALA IZRAELSKA 'GVOZDENA KUPOLA'? Ruski ekspert otkriva - Borci HAMAS-a preopteretili sisteme brojem ispaljenih raketa

Borci Hamasa precizno su izračunali mogućnosti izraelskih PVO snaga i „preopteretili“ su izraelske protivvazdušne raketne sisteme „Gvozdena kupola“ brojem ispaljenih raketa, izjavio je za Sputnjik vojni ekspert Aleksej Leonkov.

Desila se ‘klasika’: kada se suzbija PVO, sredstva vazdušnog napada se računaju tako da njihov broj prevazilazi mogućnosti PVO. Grubo rečeno, ako Izrael ima 200 raketa presretača, znači da potrebno ispaliti 400. U ovom sukobu može se reći da se Hamas temeljno pripremio za aktuelne udare i da je tačno znao mogućnosti protivvazdušne odbrane Izraela, izračunao je broj svojih raketa koje je lansirao da bi preopteretio ‘Gvozdenu kupolu’ - objasnio je Leonkov.

Prema njegovim rečima, postoje dva razloga za preopterećenost „Gvozdene kupole“.

Prvi je prevelika potrošnja raketa presretača zbog obima napada.

- Treba shvatiti da svaki sistem PVO ne daje stopostotni rezultat. Pitanje je u njegovoj konstrukciji, u njegovim rezervama. Da je Izrael pretpostavljao da će na njega istovremeno biti lansirano oko pet hiljada raketa, onda bi bilo sakupljeno mnogo više lansera ‘Gvozdene kupole’, kao i zaliha samih protivvazdušnih raketa za brzo ponovno punjenje ovih lansera - rekao je stručnjak.

Drugi razlog je preopterećenost kanala za navođenje ovih sistema.

- Izrael tvrdi da je ‘Gvozdena kupola’ višekanalni sistem sposoban da prati oko 200 ciljeva i obara više od sto. Trenutne vojne operacije pokazale su da kada dođe do masovnog lansiranja čak i nenavođenih raketa tipa ‘kasam’, to dovodi do toga da ‘Gvozdena kupola’ ne može da prati i uhvati sve ciljeve - istakao je on.

Leonkov je napomenuo da ovo nije prvo masovno granatiranje izraelske teritorije.

- Još 2020. godine došlo je do sukoba kada je na Izrael ispaljeno stotine raketa. Tada je ‘Gvozdena kupola’ srušila većinu njih, ali su neke pale na izraelsku teritoriju. To je Hamasu dalo shvatanje o mogućnostima protivvazdušne odbrane Izraela - Leonkov.

Ali, osnovni zadatak za koji je „Gvozdena kupola“ prvobitno stvorena, a to je upravo odbijanje napada na desetine raketa iz Pojasa Gaze koji su se događali pre ovog, sistem je „redovno odlično obavljao“, naglasio je sagovornik.

Izrael je u subotu ujutro 7. oktobra podvrgnut neviđenom raketnom napadu iz Pojasa Gaze. Pres služba izraelske vojske saopštila je da je ispaljeno više od tri hiljade raketa. Osim toga, borci Hamasa su, nakon forsiranih raketnih napada prodrli u granična područja na jugu Izraela.

Vojno krilo palestinskog pokreta Hamas u subotu je objavilo operaciju „Potop el Akse“ protiv Izraela. Izraelska vojska nakon toga je saopštila o pokretanju operacije „Gvozdeni mačevi“ protiv Hamasa u Pojasu Gaze. Izraelski premijer Benjamin Netanijahu, u obraćanju naciji, rekao je da se zemlja nalazi u ratnom stanju i dodao da je naredio mobilizaciju rezervi. Izraelska vojska čisti naseljena područja.

