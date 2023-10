POGLEDAJTE SNIMAK DEJSTVA UBITAČNE 'GVOZDENE KUPOLE' Evo kako radi PVO sistem koji je PRVA LINIJA ODBRANE Izraela (VIDEO)

Gvozdena kupola, moćni protivvazdušni sistem izraelske proizvodnje, nalazi se na prvoj liniji odbrane jevrejske države od Hamasa.

Ovim sistemom presretnut je deo raketa koje je Hamas u subotu uveče ispalio na Tel Aviv, a sinoć je dejstvovala protiv projektila koji su ispaljeni na teritoriju gotovo celog Izraela.

Nakon subotnjeg napada Hamasa, pokrenuta su mnoga pitanja o sistemu Gvozdena kupola.

Sistem je prvi put korišćen 2011. godine. Dizajniran je da zaustavi rakete i artiljeriju kratkog dometa poput onih ispaljenih iz Gaze. Oslanja se na sistem radara i analize kako bi utvrdio da li dolazna raketa predstavlja pretnju, i ispaljuje raketu presretača samo ako je nadolazeći projektil usmeren ka naseljenom području ili važnom objektu.

