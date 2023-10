OSVETA IZRAELA JE BRUTALNA! Pogledajte snimak bombardovanja Gaze, nestaju čitava naselja, premijer obećao SUROV odgovor

Izraelska avijacija je saopštila da je pogodila mete u naselju Al Furkan u Gazi.

Izraelska vojska tvrdi da je ovo mesto "gnezdo terora" za islamističku i ekstremističku organizaciju Hamas, a na društvenim mrežama su osvanuli i snimci bombardovanja.

Izraelski ministar odbrane Joav Galant je danas naredio potpunu odmazdu pojasa Gaze.

IAF strikes in recent hours in Beit Hanoun, Sajaiya, El-Furqan and Rimal in the Gaza Strip.



We will continue to fight Hamas terrorists as long as necessary for the sake of the residents of the State of Israel. pic.twitter.com/zIT5bB1wd6