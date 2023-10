'VOJNA OPERACIJA SE NASTAVLJA': Hamas kaže da trenutno nisu mogući pregovori s Izraelom, Gazom odjekuju eksplozije (VIDEO)

Trenutno nisu mogući "nikakvi pregovori" s Izraelom, rekao je funkcioner Hamasa sa sedištem u Dohi za AFP u ponedeljak, trećeg dana vojne ofanzive koju je na Izrael pokrenuo palestinski islamistički pokret.

- Vojna operacija se nastavlja i otpor, predvođen brigadama Al-Kasam (oružano krilo Hamasa), nastavlja braniti prava našeg naroda, tako da trenutno nema mogućih pregovora o pitanju zatvorenika ili drugog s Izraelom. Naša misija je da sada učinimo sve što je moguće kako bismo sprečili okupaciju da nastavi s masakrima nad našim ljudima u Gazi, koji direktno ciljaju na domove civila - izjavio je Hosam Badrane, član političkog biroa Hamasa u glavnom gradu Katara.

Međutim, izvor blizak ovom pitanju rekao je za AFP da Katar vodi pregovore o razmeni zarobljenika između Izraela i Hamasa. U razgovorima je postignut "neki napredak", rekao je isti izvor koji je želeo ostati anoniman, ne iznoseći dodatne pojedinosti.

The IDF has struck multiple targets identified as Hamas strongholds in the center of Gaza. pic.twitter.com/VPKCthRssj