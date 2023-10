OGLASIO SE TRAMP: Užasnog napada na Izrael, baš kao ni onog na Ukrajinu, nikada ne bi bilo da sam ja predsednik, NEMA ŠANSE!

Donald Tramp, bivši američki predsednik, tvrdi da se napadi Hamasa na Izrael i rat Rusije i Ukrajine "nikada ne bi desili" da je on na čelu SAD.

- Užasni napad na Izrael, baš kao ni napad na Ukrajinu, nikada se ne bi desili da sam ja predsednik, nema šanse - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal (Truth Social).

Ugledni vašingtonski politički sajt Hil navodi da je Tramp ovo objavio u nedelju, dan nakon što je Hamas, palestinska ekstremistička i politička organizacija koja upravlja Pojasom Gaze, pokrenuo najveći napad na Izrael u poslednjih nekoliko decenija.

Podseća se da se Tramp ranije hvalio da je tokom mandata u Beloj kući pomagao izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu.

TRUMP: “As president, I will once again stand strongly with the state of Israel, and we will cut off the money to the terrorists on day one … and reimpose the travel ban on terror-afflicted countries.” pic.twitter.com/ngS0khbIDl