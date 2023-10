IZRAEL DOBIO NAJSAVREMENIJE AMERIČKO ORUŽJE! Teretni avion sa prvom isporukom sleteo pod okriljem noći

Ministarstvo odbrane Izraela objavilo je da je sleteo izraelski teretni avion sa prvom pošiljkom naprednog oružja koje je Amerika poslala toj zemlji.

Na nalogu ministarstva na društvenoj mreži X (bivši Tviter) jutros je objavljen video snimak na kojem se vidi da je sletanje obavljeno pod okriljem noći.

Watch: An Israeli cargo plane lands, delivering an initial shipment of advanced weaponry from the United States to Israel. pic.twitter.com/TEv2g9gXyW