Fotograf koji je snimio napad Hamasa nestao sa ćerkom (3), žena ubijena: Dvoje dece se sakrilo u ormar

Komšije su rekle da je on ranjen i strahuje se da je među mrtvima čije telo još uvek nije identifikovano.

Fotograf za izraelske medije Yedioth Ahronot i Ynet, Roj Idan, stanovnik Kfar Aza, nestao je zajedno sa mlađom ćerkom nakon početka rata u Izraelu.

Njegova supruga Smadar ubijena je u njihovoj kući, dok su se drugo dvoje dece sakrilo u ormar i tako preživelo napad.

Kada je Hamas započeo napad, Roj je istrčao napolje kako bi snimio fotografije za Ynet. Snimio je baraž nadolazećih raketa i kako ih presreće PVO.

Roj se odmah vratio kući gde su bili njegova supruga Samdar sa troje dece - Mihael (9), Amalija (6) i Abigejl (3). Nekoliko sekundi kasnije borci Hamasa su upali na teritoriju. Došli su do porodične kuće Roja i ubili njegovu suprugu Smadar.

Israeli news photographer, Roy Idan, has been missing with his young daughter since Saturday. His wife Smadar was murdered by Hamas in their home while two children hid in closets.https://t.co/V6LRz91Fv1 pic.twitter.com/nAuZQKFPLR