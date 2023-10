SRPKINJA SE JAVILA IZ IZRAELA: Imamo uzbunu, sama sam sa decom, muž je mobilisan

"Imamo uzbunu", ovo su bile reči Ane Majić Georgijević (44) poreklom iz Srbije, koja već pune 22 godine živi u Izraelu, tačnije u gradu Aškelonu sa svojim mužem Filipom (44). Trenutno je tamo sama sa decom, jer su joj muža mobilisali dva sata nakon početka rata.

Ana otkriva detalje života u Izraelu, gde je trenutno ratno stanje.

"Pune 22. godine živimo ovde, tamo je 2003/04. bilo nekih sitnijih napada, meni su deca odrastala uz rakete", počinje Ana i dodaje:

"Nismo ni slutili da će doći do velikog rata, ovde je za par sati palo više raketa nego u svim napadima pre, sve zajedno kada se sabere", ističe ona.

Kada je čula koliko raketa je ispaljeno, znala je da je vrag odneo šalu, a potom je u trenutku ostala sama u žarištu rata.

"To je bila subota, oko 06:30 ujutru je počelo sve, a moj muž je več u 10 ili pola 11 bio na liniji borbe. Ostala sam sama sa dva sina, jedan ima 18, drugi 11 godina. Ali, imam sreću što nisu u panici, brinu i strahuju, ali nemamo paniku dok kod naših prijatelja to nije slučaj. Čuli smo u subotu da je Hamas ušao u ta sela koja su pored Pojasa Gaze i da su počeli da ubijaju narod, ne znam više ni šta da kažem.. Bilo je strašno, sedeli smo u sigurnoj sobi, to je soba kao sklonište, nekih tri sata", priča ona.

Uprkos svemu, nastoji da bude vedrog duha uprkos tome što se trenutno nazali u žarištu rata.

"Mi smo sada u žarištu rata, ovo je grad gde živi oko 200.000 stanovnika, jedan je od najvećih, i mi smo sledeća linija borbe", priča nam Ana, dok nam se prekida veza i mi sa druge strane čujemo sirene i rečenicu "Imamo uzbunu".

Anin suprug Filip živi u Izraelu, gde je i služio vojni rok.

"On nema izbora, ukoliko bude trebalo da se bori, moraće.. On je ovde vojni obaveznik. Strahujem i za njegov život. Sama sam sa decom, osećanja su podeljena. Što se tiče raketa nije me strah, donekle smo i navikli, ali ovde se dešavaju druge stvari", zaključuje naša sagovornica.