SNIMAK NAPADA NA AERODROM BEN GURION U TEL AVIVU! Svi letovi obustavljeni (VIDEO)

Tel Aviv i okolna mesta danas po podne bili su pod raketnim napadima palestinske militantne grupe Hamas.

British Airvais je upravo saopštio da obustavlja sve letove za Tel Aviv.

Podsetimo, projektil je pogodio aerodrom Ben Gurion u Tel Avivu, saopštilo je Hamasovo naoružano krilo.

❗️ Ben Gurion Airport in Tel Aviv under fire from #Hamas



Hamas said it was shelling "in response to an attack on civilians". Powerful shelling of the south and center of #Israel also continues 🤬🤬🤬#HamasTerrorists pic.twitter.com/ss7PIWdqiC