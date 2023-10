PUTIN: Propasti nikad nećemo, a samo glupi ne znaju koliko košta "ne" ruskim energentima

Evropska unija je faktički odustala od ruskih energenata pa je njihova ekonomija sada blizu nule, opali su prihodi, a i proizvodnja električne energije, ukazao je ruski predsednik Vladimir Putin, ilustrujući to podatkom da su realni prihodi stanovništva u evrozoni u prvom kvartalu smanjeni za 1,2 odsto na godišnjem nivou, dok su u Ruskoj Federaciji za isti period porasli za 4,4 odsto.

Svet, kako ističe Putin, neće moći da funkcioniše bez ruskih energenata, a to pokazuje i činjenica da je američki prirodni gas čak za 30 odsto skuplji od onog koji je Evropa dobijala od "Gasproma".

Rusija, ipak i danas isporučuje gas Nemačkoj kroz Ukrajinu, rekao je Putin, dodajući da ne razume, kao što, verovatno, i niko drugi ne razume, zbog čega se ruski gas danas toj zemlji isporučuje tako, ali ne i preko, na primer, gasovoda "Jamal-Evropa", koji je zatvorila Poljska ili Severnog toka, koji je bio direktna spona Berlina sa ruskim energentima.

Međutim, Evropljani biraju da kupuju i za 30 odsto skuplji američki tečni prirodni gas.

"Čini mi se da to nije pametno ekonomsko ponašanje. Čini se kao da neko namerno nanosi štetu ekonomiji Nemačke. Nije mi jasno zbog čega dozvoljavaju da se ruski gas isporučuje do Nemačke preko Ukrajine, ali ne i preko Severnog toka. Ne razumem ni zašto su dozvolili Poljskoj da zatvori 'Jamal-Evropu'", rekao je ruski predsednik.

Njemu, kaže, nije ni jasno zbog čega se ruski gas, generalno, danas u Evropu isporučuje preko Turskog toka i preko Ukrajine, a ne preko ostalih ruta.

Da su isključili sve rute, to bi, ruskom predsedniku, kako kaže, bilo razumljivo, "i bilo bi moguće reći da se drže nekog principijalnog stava".

"Potrebno je biti jako glup da ne razumete koje su posledice ukoliko kažete 'ne' ruskim energentima. Mi imamo jednu izreku: ko drugome jamu kopa sam u nju upada", poručio je Putin, komentarišući trenutnu situaciju u EU.

U tom kontekstu je poručio i da se nadanja Evrope nisu ostvarila, pošto Rusija nije propala nakon njihove odluke da izmene saradnju sa Moskvom u sferi energetike.

"Zašto pravite sebi probleme, nadajući se da ćemo propasti? Nećemo propasti. Rusija je praktično već našla alternativu evropskom tržištu kada je reč o gasu, a za njen gas interesovanje pokazuje i, na primer, Iran", naglasio je ruski lider.

On je naveo i da Evropljani danas koriste ugalj dva puta više nego pre, što je rezultat nepromišljene politike Evropljana. U isto vreme, Rusija je danas zemlja koja ima najviše ekološki energetski sektor na svetu, koja će i ubuduće nastaviti da teži neto nultoj emisiji gasova.

Uz to, kako je dodao predsednik, ruska škola nuklearne energetike nema konkurenciju u svetu. Predsednik je posebno istakao i značaj nuklearnih elektrana za zemlju. Prema njegovim rečima, prošle godine one su postigle novi rekord, a danas obezbeđuju 20 odsto sve električne energije u Rusiji.

Ruska nafta putuje na istok

"Za kratko vreme uspeli smo da preorijentišemo svoj izvoz nafte na jug i istok. Ruski energetski sektor radi stabilno. Finansijski pokazatelji su stabilni", naglasio je Putin, dodajući da se radi na razvoju energetskih transportnih sistema na istok.

Preorijentacija na tržišta Azije, kako je objasnio, dešava se zbog tendencija na tržištu, a ne zbog geopolitičkih intriga.

To sve je moguće zahvaljujući povećanju tankerske flote, stvaranju novih mehanizama osiguranja i reosiguranja, koji su Rusiji omogućili izlazak na nova tržišta.

"Negativne posledice politizovanih odluka naših zapadnih kolega utiču na ceo svet, a tržište nafte, koje se suočilo sa problemima, sada treba da stabilizuju odgovorne strane", rekao je Putin.

On je dodao i da se članice OPEK+ u potpunosti drže postignutih dogovora, a da se organizacija uspešno bori sa svim izazovima, kao i da će Rusija nastaviti da i ubuduće pozitivno utiče na globalnu energetsku situaciju u svetu.

"Između Rusije, OPEK+ i Saudijske Arabije postoji veliko poverenje, i ni jedna strana nema želju da nekoga prevari", pojasnio je ruski lider, dodajući da je doprinos pet najvećih azijskih zemalja svetskoj ekonomiji već premašio doprinos SAD i EU i da će nastaviti da raste.

Prema njegovim rečima, udeo Kine u svetskoj energetici bi do 2028. trebalo da poraste do 19,7 odsto, dok će značaj SAD u tom smislu opasti do 14,5 odsto.

Govoreći o tečnom prirodnom gasu, kazao je i da očekuje rast potražnje za ovim energentom, kao i rast konkurencije u toj sferi. Do kraja ove decenije, potražnja za tim gorivom bi trebalo da iznosi i 600 miliona tona.

Gas za svako rusko domaćinstvo, stabilna cena struje

Putin je istakao da se posebna pažnja poklanja i boljem snabdevanju električnom energijom po celoj zemlji, radi se na razvoju čitavog sistema koji obezbeđuje transport gasa, a kao jedan od prioriteta je i to da svako domaćinstvo ima pristup gasu.

Vrlo bitno pitanje, kako je pojasnio, je i cena električne energije i gasa, kojima će biti posvećena pažnja. Ove cene moraju biti stabilne, poručio je.

Rusija će objediniti svoje gasne transportne sisteme na zapadu i istoku, rekao je još Putin i najavio da će prvo biti povezani gasovodi "Snaga Sibira" i "Sahalin-Habarovsk-Vladivostok".

"Snaga Sibira", kako je otkrio, već danas isporučuje više gasa nego što je to bilo dogovoreno, a 2025. godine očekuje se da će kapacitet ovog gasovoda iznositi 38 milijardi kubnih metara na godišnjem nivou.

Kao jedan od stubova razvoja ruskog energetskog sektora, Putin je istakao da je to i postizanje potpunog suvereniteta u toj oblasti. To će se, kako kaže, postići putem kadrovske, finansijske i tehnološke nezavisnosti.

Postoji ideja da Rusija proširi isporuku gasa u Evropu kroz Tursku, prokomentarisao je Putin, dodajući da su danas u Evropi za formiranje gasnog haba u Turskoj zainteresovani svi oni koji žele da energente dobijaju od Rusije.

Za ovaj hab, kako je rekao, interesovanje pokazuje i Azerbejdžan, ali i druge zemlje.

Autor: