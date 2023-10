Tramp: Netanijahu nije bio spreman za napad Hamasa na Izrael

Bivši američki predsednik Donald Tramp kritikovao je premijera Izraela, rekavši da Benjamin Netanijahu nije bio speman za napad palestinske militantne grupe Hamas.

"On nije bio spreman. Izrael nije bio spreman. A pod Trampom ne bi ni morali da budu spremni", rekao je Tramp za Foks njuz, prenosi Rojters.

Obraćajući se pristalicama na skupu na Floridi, bivši predsednik SAD je kazao da su "tokom prošle nedelje neke stvari pošle naopako".

"Moraju to da isprave, jer se bore sa potencijalno velikom silom. Potencijalno se bore protiv Irana. Ne mogu da se igraju, moraju da ojačaju", poručio je Tramp.

Dodao je da su pripadnici Hamasa "opaki", te da svet nikada nije video ovakve prizore.

"Kada u Izraelu imate ljude koji govore pogrešne stvari, ovi ljudi sve to prate, jer su zli i pametni", rekao je Tramp.

Podsetio je da su SAD 2020. godine ubile komandanta elitne iranske jedinice Kuds, generala Kasema Sulejmanija, a prema njegovim rečima, Netanijahu je tada odbio da pruži pomoć Amerikancima.

"Nikada neću zaboraviti da nas je Bibi Netanijahu izneverio. To je bila strašna stvar. Bili smo veoma razočarani, ali smo na kraju to sami uradili sa apsolutnom preciznošću. Kasnije je Bibi pokušao da sebi pripiše zasluge za to", naveo je Tramp. Na njegove komentare reagovao je guverner Floride i protivkandidat za predsedničke izbore Ron Desantis.

NEW: Trump praises Hezbollah, calling the Iran-backed terror group “very smart” hours after they attacked Israel.



Disgusting. pic.twitter.com/8YhjpyyGLZ — DeSantis War Room 🐊 (@DeSantisWarRoom) 12. октобар 2023.

"Apsurdno je da bilo ko, a još manje neko ko se kandiduje za predsednika, sada napada našeg prijatelja i saveznika", napisao je Desantis na društvenim mrežama.