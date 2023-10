HAMAS PUSTIO ŽENU I DVOJE DECE IZ ZAROBLJENIŠTVA: Potresan snimak obilazi svet (VIDEO)

Hamas je danas oslobodio Izraelku i dvoje dece iz zatočeništva u Gazi.

Snimak je objavila Hamasova brigada Kasam, prenosi Al Džazira.

Procenjuje se da je Hamas oteo oko 150 ljudi, a njihova subina i dalje nije poznata.

Izraelski ministar energetike Izrael Kac poručio je danas da Pojas Gaze neće biti snabdeven strujom i vodom sve dok ne budu vraćeni u Izrael oni koje je otela palestinska militantna grupa Hamas.

- Humanitarna pomoć Gazi? Nijedan električni prekidač neće biti uključan, nijedna pumpa za vodu neće biti otvorena i nijedan kamion sa gorivom neće ući dok se oni koji su oteti ne vrate kući - napisao je Kac na društvenoj mreži X (Tviter).

🇮🇱🇵🇸 Hamas just released an Israeli woman and her child from captivity in Gaza, demonstrating goodwill for further negotiations.pic.twitter.com/d0rBPUTvS5