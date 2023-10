Noa je oteta na festivalu u Izraelu, danas joj je rođendan: Roditelji se nadaju da će ova poruka doći do nje (FOTO)

Snimak na kojem militanti Hamasa odvoze Nou na motoru dok ona moli za život obišao je svet.

Uznemirujući snimak na kojem Noa Argamani vrišti i moli za svoj život dok je militanti Hamasa odvoze na motoru obišao je svet ove nedelje.

Noa je bila na muzičkom festivalu Supernova u Izraelu u blizini granice sa Gazom, kada su Hamasovci upali na teritoriju i započeli napad.

Više od 260 posetilaca festivala ubijeno je od strane oružanih militanata, dok su desetine uzete za taoce i odvedene u Gazu.

Izrael kaže da je Noi danas 26. rođendan, a njeni roditelji zamolili su "sve da joj poželimo srećan rođendan sa nadom da će možda nekako ove poruke stići do nje".

Na snimku se vidi kako Noa vrišti i moli militante da je ne ubiju, dok je oni odvoze na motoru.

This beautiful woman is named Noa.



She was taken hostage by Hamas during a music festival.



Today is her 26th birthday.



Her parents ask that we all wish her a happy birthday with the hope that maybe somehow these messages will reach her.



Please share. #HappyBirthdayNoa pic.twitter.com/fFabfAov3e