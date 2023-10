DVE ŽENE ČUDOM IZBEGLE SMRT U IZRAELU! Pogledajte snimak koji uliva jezu - Našle se u žarištu unakrsne vatre, evo šta ih je SPASILO (VIDEO)

Snimci nadzorne kamere pokazuju kako su dve žene pobegle od napadača Hamasa u kibucu, skrivajući se iza automobila sve dok nisu stigli izraelski vojnici i odveli ih na sigurno.

Na snimcima snimljenim u ranim jutarnjim satima u subotu vidi se beli automobil koji se zaustavlja u kibucu Jačini, iza drugog belog automobila sa otvorenim prtljažnikom.

Osam naoružanih Hamasovih terorista iskaču kroz vrata prtljažnika i sam automobil i počinju da jure po zatvorenom kompleksu.

Žene mašu vojnicima IDF-a dok napadač Hamasa juri kroz kapiju, pre nego što je pucao na četvoricu vojnika iza belog automobila.



Meci IDF-a i Hamasa dižu prašinu, a dve Izraelke su prinuđene da trče i koriste isti automobil za zaklon.

Još jedan napadač Hamasa može se videti kako stoji iza kapije i puca prema izraelskim vojnicima

