IZRAELSKI KOMANDOSI U KRVAVOJ AKCIJI! Elitna jedinica uletela u bazu, onda je počelo JEZIVO 'ČIŠĆENJE' - POGLEDAJTE! (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage objavile su snimak na kojem se vidi kako su pripadnici elitne jedinice komandosa Šajetet 13 ponovo zauzeli vojni objekat na granici sa Gazom, koji su u subotu osvojili pripadnici Hamasa.

Video snimak prikazuje vojnike kako se bore protiv pripadnika Hamasa u bazi, ubijajući ih i hapseći druge.

U jednom trenutku vide pripadnici Šajeteta koji dolaze do bunkera, u kom su se sakrili izraelski vojnici koji su preživeli napad Hamasa.

IDF publishes footage showing troops of the Navy's elite Shayetet 13 commando unit retaking the Sufa military post on the Gaza border from Palestinian terrorists on Saturday. pic.twitter.com/hthv0sWPXY